Новая угроза теракта: в Киеве возле метро нашли подозрительный чемодан [ Редактировать ]
Вокзальная / Фото: lb.ua
В среду, 22 июля, в Киеве, возле станции метро "Вокзальная", нашли еще один подозрительный чемодан. Об этом сообщает "Киев Оперативный".
Вчера такая сумка взорвалась на "Минской".
В данный момент на месте проводится эвакуация.
Ранее сообщалось, что в Киеве заминировали ТРЦ.
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