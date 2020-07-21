В управление столичной полиции пришел анонимный звонок о минировании ТРЦ "Ocean Plaza".

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По информации, с территории торгового центра выводят людей и оцепляют объект.

Отмечается, что правоохранители пока не обнаружили взрывчатых веществ в ТРЦ.

Ранее мы писали, что в правоохранители получили анонимный звонок о минировании центрального ж/д вокзала в Киеве.