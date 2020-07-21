В Киеве заминировали ТРЦ [ Редактировать ]
Фото: Слово и Дело
В управление столичной полиции пришел анонимный звонок о минировании ТРЦ "Ocean Plaza".
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
По информации, с территории торгового центра выводят людей и оцепляют объект.
Отмечается, что правоохранители пока не обнаружили взрывчатых веществ в ТРЦ.
Ранее мы писали, что в правоохранители получили анонимный звонок о минировании центрального ж/д вокзала в Киеве.
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