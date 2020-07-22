Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время визита в регион представил нового руководителя полиции Николаевской области.

Им стал полковник полиции Сергей Шайхет.

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Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Вместе с тем, Александр Анохин, который до этого работал начальником полиции Николаевской области, назначен главой ГУНП в Сумской области.

Ранее мы писали о том, что Зеленский назначил более 30 судей.