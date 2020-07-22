Какой продукт защитит от болезней мозга [ Редактировать ]
Доступный дешевый фрукт - яблоки - был назван медиками Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) одним из лучших борцов с болезнями мозга, включая слабоумие, передает newsyou.info.
По словам врачей, рацион питания влияет на функционирование мозга, и для его защиты от развития дегенеративных процессов, деменции очень полезно есть яблоки (тем более что этот фрукт отнюдь не экзотичный, а дешевый и распространенный).
Представители NHS констатируют: яблоки способствуют здоровому функционированию мозга благодаря высокому уровню флавоноидов. Эти вещества обладают мощными антиоксидантными свойствами, что неоднократно подтверждалось научными исследованиями.
Эксперты ссылаются на данные, полученные исследователями из Университета Кардиффа. Они обнаружили, что насыщенный флавоноидами рацион питания способен повышать когнитивные способности и препятствовать развитию негативных процессов в мозге, ведущих к появлению болезни Альцгеймера.
Было установлено, что люди, потребляющие большое количество флавоноидов, меньше склонны к развитию болезней мозга, хотя точный механизм воздействия данных веществ пока остается не выявленным.
Ранее мы писали, кому нельзя есть огурцы.
по теме
Какой продукт поможет худеть без голода
Медики утверждают: чтобы похудеть, не нужно изводить себя голодом
Какие овощи и ягоды помогают бороться с раком
От риска развития онкологии сейчас не застрахован никто
Какие продукты полезны для печени
Печень является одним из органов, который выполняет большинство функций в нашем организме
Что можно съесть на поздний ужин: ответ диетологов
Эксперты дали советы, чем лучше подкрепиться без особого вреда
Кому категорически нельзя есть арбуз
Употребление арбузов, которое никак не контролируется и не дозируется, чревато разными опасностями