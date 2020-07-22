Історія із іншою - київською - сумнівною схемою стала трохи яснішою. Проблема принаймні частини інвесторів "Укрбуду" потроху вирішується. "Київміськбуд" прийняв ще 6 об'єктів. Про це повідомляє очільник компанії Ігор Кушнір. На черзі ще більше 10.

Узагалі процес передачі комплексів "Укрбуду" затягнувся. І причин цьому багато: ще немає рішення столичних депутатів щодо відміни пайових - це питання мають розглянути завтра, - немає й остаточної домовленості із міністерством оборони, на землях якого розташовуються кілька комплексів. Поки тривають переговори. А десятки тисяч інвесторів в очікуванні.