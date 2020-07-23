В четверг, 23 июля, в Деснянском районе Киева, на улице Киото, на остановке транспорта нашли подозрительный предмет. Улицу перекрыли. Об этом сообщает "Киев оперативный".

Отмечается, что из-за перекрытия улицы недалеко от станции метро Лесная общественный транспорт ходит с перебоями.

О подозрительном предмете на остановке в полицию сообщили местные жители.

На место выехали взрывотехники и кинологи. Они должны проверить территорию. Пока точно не известно, что именно обнаружили граждане - ничейный пакет или сумку. Информация проверяется.

В "Киевпастрансе" сообщили, что в связи с ЧП задерживаются троллейбусы и автобусы.

"Задерживается движение троллейбусов №37,37А и автобусов №33 по ул. Киото ост. ст. м. "Лесная" по причине перекрытия движения транспорта полицией", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что в Киеве, возле станции метро "Лесная", в кафе на улице Беломорской прогремел взрыв.