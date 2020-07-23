В Киеве нашли подозрительный пакет: движение по улице перекрыто [ Редактировать ]
В четверг, 23 июля, в Деснянском районе Киева, на улице Киото, на остановке транспорта нашли подозрительный предмет. Улицу перекрыли. Об этом сообщает "Киев оперативный".
Отмечается, что из-за перекрытия улицы недалеко от станции метро Лесная общественный транспорт ходит с перебоями.
О подозрительном предмете на остановке в полицию сообщили местные жители.
На место выехали взрывотехники и кинологи. Они должны проверить территорию. Пока точно не известно, что именно обнаружили граждане - ничейный пакет или сумку. Информация проверяется.
В "Киевпастрансе" сообщили, что в связи с ЧП задерживаются троллейбусы и автобусы.
"Задерживается движение троллейбусов №37,37А и автобусов №33 по ул. Киото ост. ст. м. "Лесная" по причине перекрытия движения транспорта полицией", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали о том, что в Киеве, возле станции метро "Лесная", в кафе на улице Беломорской прогремел взрыв.
по теме
Дорога перекрыта: возле киевского ТРЦ "заминировали" авто
В четверг, 23 июля, поступило сообщение о "минировании" автомобиля Audi
В Киеве нашли еще один "взрывной" чемодан
В среду, 22 июля, в Киеве, на площади Космонавтов нашли похожий взрывной чемодан
Новая угроза теракта: в Киеве возле метро нашли подозрительный чемодан
В среду, 22 июля, в Киеве, возле станции метро "Вокзальная", нашли еще один подозрительный чемодан
В Киеве заминировали аэропорт, вокзал и ТРЦ
Во вторник, 21 июля, в Киеве заминировали ряд объектов
Взрыв в киевском кафе: появились фото с места происшествия
В понедельник, 20 июля, в Киеве, возле станции метро "Лесная", в кафе на улице Беломорской прогремел взрыв