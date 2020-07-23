Писатель купил свои книги ради увеличения популярности [ Редактировать ]
Фото: blog.predanie.ru
Британский писатель выкупил 400 копий своей книги, чтобы сделать ее бестселлером.
Об этом сообщает The Guardian.
По информации, Марк Доусон спросил у фанатов, купят ли они его роман с рук, они согласились, и он заказал партию книг за 3,6 тысяч фунтов. Эта уловка сработала и книга британца с 13 поднялась на 8 место в списке бестселлеров.
Известно, что такой ход не понравился авторам рейтинга. В издании отметили, что они не будут учитывать эти 400 книг.
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