Мільйон гривень на рік - середня зарплата члена наглядової ради більшості державних підприємств в Україні. І це незважаючи на те, чи має компанія прибуток. У більшості випадків на такі посади потрапляють іноземці, які обіцяють розвивати компанію, насправді ж підприємства стають банкрутами.

Чи доцільно державі витрачати мільйони гривень на рік, аби утримувати неефективних топ-менеджерів - дивіться у нашому сюжеті.

Войцех Балчун - колишній голова правління "Укрзалізниці". Його зарплатня була 460 тисяч гривень на місяць. Славомір Новак на посаді виконувача обов'язків очільника "Укравтодора" заробляв більше, ніж мільйон гривень на рік. Та незважаючи на захмарні зарплати, ці екс-чиновники стали фігурантами корупційних скандалів. Не поступається своїми розмірами і заробітки нинішніх очільників держкомпаній. Один із найвідоміших - голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв отримує більше, ніж мільйон гривень на місяць. І це без урахування премій. "Укрпошта" оголосила себе банкрутом, а її очільник за угодою отримує майже мільйон гривень на місяць. Загалом в Україні - 32 державні компанії, в яких діють наглядові ради. Та за словами представників Федерації роботодавців України жодна з цих компаній не виконала обіцяних планів.

Віталій Немілостівий, заступник голови ради ФРУ:

Ми вважаємо, що було спотворено принципи, було порушено українське законодавство в частині, що є наприклад функція держави і державні агенції, які повинні виконувати ці функції і це записано в законі про центральні органи виконавчої влади. Ми іще раз просимо народних депутатів звернути увагу на те, що закон не довів своєї ефективності.

Практику створення наглядових рад у державних компаніях український уряд запозичив у європейських колег. Проте там члени таких рад - зарплату не отримують.

Федір Христенко, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Мы проанализировали деятельность многих гос компаний. Результат деятельности этих мега в кавычках иностранных специалистов, которые не имеют даже правильного профильного образования и сделали вывод о том. Компании образующих отраслей практически находятся в стадии упадка и если сравнить по показателям за предыдущие и сегодняшние периоды, то это в разы, десятки раз ухудшилось состояние банкротств данных предприятий.

Тож нардепи пропонують із початком роботи Верховної Ради винести в зал законопроект, який заборонятиме іноземцям очолювати такі ради і регулюватиме захмарні зарплати топ-менеджерів.