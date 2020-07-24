Украинцев предупредили о пожарной опасности [ Редактировать ]
В пятницу, 24 июля, чрезвычайный уровень пожарной опасности ожидается в 9 регионах. Такие данные приводит Украинский гидрометцентр.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Как сообщается, в Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Донецкой областях и в Крыму сегодня будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Спасатели отмечают, что в этот период увеличится риск возникновения пожаров.
Ранее мы писали, что под Киевом горит мусорная свалка.
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