На территории Белого Дома обнаружили коронавирус [ Редактировать ]
В кафе на территории резиденции американского президента один из сотрудников заразился COVID-19.
Об этом сообщает The Hill.
По информации, что в офисных центрах, в которых находятся кафе, работают сотрудники Белого дома. Однако пока неизвестно, заболели работники заведений или посетители.
Отмечается, что США лидируют в рейтинге наиболее "коронавирусных" стран мира. всего в стране заразились 4 121 786 человек, 1 944 109 из которых выздоровели.
Ранее мы писали, что Дональд Трамп стал самым тестируемым на коронавирусную инфекцию человеком в США. Его анализируют несколько раз в день.
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