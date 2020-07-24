В кафе на территории резиденции американского президента один из сотрудников заразился COVID-19.

Об этом сообщает The Hill.

По информации, что в офисных центрах, в которых находятся кафе, работают сотрудники Белого дома. Однако пока неизвестно, заболели работники заведений или посетители.

Отмечается, что США лидируют в рейтинге наиболее "коронавирусных" стран мира. всего в стране заразились 4 121 786 человек, 1 944 109 из которых выздоровели.

Ранее мы писали, что Дональд Трамп стал самым тестируемым на коронавирусную инфекцию человеком в США. Его анализируют несколько раз в день.