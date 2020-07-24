Территория поиска полтавского захватчика увеличена - полиция [ Редактировать ]
о состоянию на утро 24 июля территория поиска полтавского захватчика расширена. Поиски продолжаются в Миргородском районе. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов рассказал спикер полиции Полтавской области Роман Гришин.
По его словам, полиция продолжает поиски Романа Скрипника в полях и лесопосадках.
"Сейчас эта местность оцеплена, территория поиска увеличена и оперативные меры по поиску продолжаются… Это территория Миргородского района… По нашей информации, у него при себе предмет похожий на гранату", - отметил Гришин.
Он также обратился с призывом к местным жителям быть максимально осторожными.
Ранее мы писали о том, что появилась информация о "террористе" и о заложнике. Отметим, что авто сопровождает полиция.
Отметим, губернатор области заявил, что выполнить требования "полтавского захватчика" невозможно. Позже появилась информация, что полтавский террорист выпустил заложника и скрылся.
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