о состоянию на утро 24 июля территория поиска полтавского захватчика расширена. Поиски продолжаются в Миргородском районе. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов рассказал спикер полиции Полтавской области Роман Гришин.

По его словам, полиция продолжает поиски Романа Скрипника в полях и лесопосадках.

"Сейчас эта местность оцеплена, территория поиска увеличена и оперативные меры по поиску продолжаются… Это территория Миргородского района… По нашей информации, у него при себе предмет похожий на гранату", - отметил Гришин.

Он также обратился с призывом к местным жителям быть максимально осторожными.

Ранее мы писали о том, что появилась информация о "террористе" и о заложнике. Отметим, что авто сопровождает полиция.

Отметим, губернатор области заявил, что выполнить требования "полтавского захватчика" невозможно. Позже появилась информация, что полтавский террорист выпустил заложника и скрылся.