Спецоперация по поиску захватчика, который держал в заложниках полицейского, а потом его отпустил, продолжается. Его ищут в Решетиловском лесу. Об этом сообщил в комментарии "РБК-Украина" пресс-секретарь полиции Полтавской области Роман Гришин.

Он отметил, что вовлечены много структур для поиска мужчины, в частности Служба безопасности Украины, прокуратура, Национальная гвардия.

"Положительных результатов не дало, но поиски продолжаются", - рассказал он.

Ранее мы писали о том, что появилась информация о "террористе" и о заложнике. Отметим, что авто сопровождает полиция.

Отметим, губернатор области заявил, что выполнить требования "полтавского захватчика" невозможно. Позже появилась информация, что полтавский террорист выпустил заложника и скрылся.