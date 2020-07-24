Поиск полтавского захватчика продолжается [ Редактировать ]
Спецоперация по поиску захватчика, который держал в заложниках полицейского, а потом его отпустил, продолжается. Его ищут в Решетиловском лесу. Об этом сообщил в комментарии "РБК-Украина" пресс-секретарь полиции Полтавской области Роман Гришин.
Он отметил, что вовлечены много структур для поиска мужчины, в частности Служба безопасности Украины, прокуратура, Национальная гвардия.
"Положительных результатов не дало, но поиски продолжаются", - рассказал он.
Ранее мы писали о том, что появилась информация о "террористе" и о заложнике. Отметим, что авто сопровождает полиция.
Отметим, губернатор области заявил, что выполнить требования "полтавского захватчика" невозможно. Позже появилась информация, что полтавский террорист выпустил заложника и скрылся.
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