Сотрудники пограничной службы Украины задержали на пункте пропуска "Рава-Русская" нарушителя, одетого в украинскую военную форму.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

По информации, мужчина оделся в камуфляж пограничников и пытался, выдавая себя за сотрудника ГПСУ, беспрепятственно пройти границу.

Вчера, во время патрулирования участка отдела Рава-Русская наряд охранников границы обнаружил мужчину в похожем на их камуфляже. Пограничники Львовского отряда двинулись проверить, что это за "коллега" неспешно идет в сторону Польши. Мужчина оказался гражданином Латвии. Говорит, камуфлированную одежду ему подарила его девушка-украинка. Попытка воспользоваться подарком любимой, чтобы незаметно обойти пункт пропуска, провалилась.

Известно, что на нарушителя оформили админпротокол за незаконное пересечение государственной границы.

Фото: ГПСУ

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