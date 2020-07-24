К поиску "полтавского террориста" привлекли авиацию [ Редактировать ]
В Полтавской области к поискам Романа Скрипника, который удерживал в заложниках полковника полиции Виталия Шияна, привлекли воздушную авиацию.
Об этом сообщает Telegram-канал "Украина Сейчас".
Отмечается, что к поискам рецидивиста также привлечены сотрудники территориальных подразделений полиции, сотрудники уголовного розыска, кинологи с собаками, Служба безопасности Украины, прокуратура и Национальная гвардия.
Тем временем, за помощь в задержании мужчины собираются объявить денежное вознаграждение.
Ранее сообщалось, что появилась информация о "террористе" и о заложнике. Губернатор области заявил, что выполнить требования "полтавского захватчика" невозможно. Позже появилась информация, что полтавский террорист выпустил заложника и скрылся.
По последним данным, правоохранители нашли машину, которую бросил "полтавский террорист" Роман Скрипник.
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