В Полтавской области к поискам Романа Скрипника, который удерживал в заложниках полковника полиции Виталия Шияна, привлекли воздушную авиацию.

Об этом сообщает Telegram-канал "Украина Сейчас".

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Отмечается, что к поискам рецидивиста также привлечены сотрудники территориальных подразделений полиции, сотрудники уголовного розыска, кинологи с собаками, Служба безопасности Украины, прокуратура и Национальная гвардия.



Тем временем, за помощь в задержании мужчины собираются объявить денежное вознаграждение.

Ранее сообщалось, что появилась информация о "террористе" и о заложнике. Губернатор области заявил, что выполнить требования "полтавского захватчика" невозможно. Позже появилась информация, что полтавский террорист выпустил заложника и скрылся.

По последним данным, правоохранители нашли машину, которую бросил "полтавский террорист" Роман Скрипник.