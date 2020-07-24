Убийство киевского бизнесмена: полиция ищет киллера [ Редактировать ]
Полиция Киевской области проводит мероприятия по задержанию вооруженного злоумышленника, расстрелявшего под Киевом автомобиль бизнесмена Игоря Плекана, который вместе с 7-летним сыном ехал на дачу. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.
Отметим, что неизвестный осуществил прицельные выстрелы из пистолета в автомобиль Тoyota Сamry, за рулем которого находился 44-летний житель города Киева.
"От полученных огнестрельных ранений мужчина скончался. Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу. В салоне также был сын погибшего. Мальчик не пострадал", - уточнили в полиции.
На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, сотрудники местной полиции, криминалистическая лаборатория, кинологи, сотрудники Следственного управления и Управления уголовного розыска полиции Киевщины.
По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
"По розыску злоумышленника продолжаются оперативно-розыскные мероприятия", - отметили правоохранители.
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