Полиция Киевской области проводит мероприятия по задержанию вооруженного злоумышленника, расстрелявшего под Киевом автомобиль бизнесмена Игоря Плекана, который вместе с 7-летним сыном ехал на дачу. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Отметим, что неизвестный осуществил прицельные выстрелы из пистолета в автомобиль Тoyota Сamry, за рулем которого находился 44-летний житель города Киева.

"От полученных огнестрельных ранений мужчина скончался. Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу. В салоне также был сын погибшего. Мальчик не пострадал", - уточнили в полиции.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, сотрудники местной полиции, криминалистическая лаборатория, кинологи, сотрудники Следственного управления и Управления уголовного розыска полиции Киевщины.

По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

"По розыску злоумышленника продолжаются оперативно-розыскные мероприятия", - отметили правоохранители.

Читайте также, в Киеве сын зверски расправился с отцом. 56-летний мужчина скончался от многочисленных травм в одной из столичных больниц.