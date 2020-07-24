Полиция нашла машину "полтавского террориста" (видео) [ Редактировать ]
В пятницу, 24 июля, правоохранители нашли машину, которую бросил "полтавский террорист" Роман Скрипник.
Здесь сейчас проходит поисковая операция. Ее проводят с помощью вертолета, собак и дронов.
Также привезли тепловизоры, для поисков ночью.
Ранее мы писали о том, что появилась информация о "террористе" и о заложнике. Отметим, что авто сопровождает полиция.
Отметим, губернатор области заявил, что выполнить требования "полтавского захватчика" невозможно. Позже появилась информация, что полтавский террорист выпустил заложника и скрылся.
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