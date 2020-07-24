Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с исполняющим обязанности президента Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Юргеном Ригтеринком и вице-президентом ЕБРР Аланом Пию. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Так, Юрген Ригтеринк приветствовал важные реформы в Украине, отметив, в частности, борьбу с коррупцией, принятие законов о концессии, о рынке земли, о приватизации, банковского закона, а также назначение нового главы Национального банка Украины. Также он отметил успешное размещение Украиной евробондов, подписание нового кредитного соглашения с ЕС и продолжение сотрудничества с МВФ.

Владимир Зеленский отметил, что в прошлом году портфель проектов ЕБРР в Украине составил 1,1 млрд евро. Он выразил надежду на динамичное наращивание сотрудничества в текущем году.

И.о. президента ЕБРР отметил, что банк готов оказывать Украине еще больше поддержки во времена кризиса, и за этот год уже инвестировал более 300 млн евро.

Владимир Зеленский заверил собеседников в том, что со сменой главы Нацбанка, которым недавно был назначен Кирилл Шевченко, политика НБУ останется такой же эффективной.

Президент выразил надежду, что ЕБРР продолжит сотрудничество с Украиной по финансированию инфраструктурных проектов.

Прежде всего, имею в виду развитие дорог, железнодорожной инфраструктуры и речного транспорта. Министерство инфраструктуры и Укравтодор работают над тем, чтобы уже до конца года подписать соглашение на 450 млн евро, что позволит в следующем году приступить к реконструкции дорог, – отметил глава государства.

Он отметил, что несмотря на пандемию коронавируса, украинская власть и в дальнейшем внедряет изменения для быстрого возврата к экономическому росту.

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