"Желтый" уровень угроз: в Киеве усилили меры безопасности [ Редактировать ]
После событий в Луцке с захватом заложников Служба безопасности Украины усилила меры безопасности в Киеве. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
В Киеве и области установили повышенный "желтый" уровень террористических угроз.
Координационная группа Антитеррористического центра при Главном управлении СБУ в Киеве и области рекомендовала руководству АТЦ установить повышенный "желтый" уровень террористических угроз в регионе.
Также в столичном регионе ввели усиленный график дежурств личного состава правоохранительных органов.
Основные усилия сосредоточены на предотвращении террористической деятельности в местах массового пребывания людей, а также на усилении безопасности объектов возможных террористических посягательств.
В то же время, начальник киевского городского и областного управления СБУ Олег Головаш отметил, что спецслужба обращает особое внимание на ситуацию с безопасностью в столичном регионе "независимо от заявлений каких-либо политических сил или представителей местной власти".
Ведь именно в Киеве находится много стратегических объектов. Поэтому усиленный контроль над ситуацией с безопасностью является в столице привычным явлением для силовых органов. Происходит конструктивное сотрудничество.
Ранее мы писали, что луцкому террористу избрали меру пресечения.
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