После событий в Луцке с захватом заложников Служба безопасности Украины усилила меры безопасности в Киеве. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

В Киеве и области установили повышенный "желтый" уровень террористических угроз.

Координационная группа Антитеррористического центра при Главном управлении СБУ в Киеве и области рекомендовала руководству АТЦ установить повышенный "желтый" уровень террористических угроз в регионе.

Также в столичном регионе ввели усиленный график дежурств личного состава правоохранительных органов.

Основные усилия сосредоточены на предотвращении террористической деятельности в местах массового пребывания людей, а также на усилении безопасности объектов возможных террористических посягательств.

В то же время, начальник киевского городского и областного управления СБУ Олег Головаш отметил, что спецслужба обращает особое внимание на ситуацию с безопасностью в столичном регионе "независимо от заявлений каких-либо политических сил или представителей местной власти".

Ведь именно в Киеве находится много стратегических объектов. Поэтому усиленный контроль над ситуацией с безопасностью является в столице привычным явлением для силовых органов. Происходит конструктивное сотрудничество.

Ранее мы писали, что луцкому террористу избрали меру пресечения.