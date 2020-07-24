Подросток убил таксиста и продал его машину [ Редактировать ]
В Донецкой области подросток убил таксиста, после чего продал его автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
В полицию обратилась женщина, которая сообщила, что несколько дней назад исчез ее муж, работавший таксистом. Мужчина поехал на заказ и не вернулся. Следователи установили обстоятельства исчезновения мужа, а затем и причины его гибели.
На днях 53-летний водитель такси отправился в один из поселков соседней области за пассажиром - жителем Волновахского района, 2003 года рождения. Его личность полицейские установили по номеру телефона, с которого был осуществлен вызов.
При опросе пассажир признался, что в дороге между ним и водителем произошел конфликт по поводу оплаты за проезд. Во время ссоры заказчик трижды ударил мужчину ножом, от чего тот скончался на месте. Тело таксиста парень спрятал в камышах возле дороги в районе села Ольгинка, а его автомобиль в тот же день продал своим знакомым.
Полицейские обнаружили тело погибшего там, где указал парень. Автомобиль таксиста изъяли у новых владельцев.
Теперь подозреваемый задержан, продолжается досудебное расследование.
Читайте также, в Киеве сын зверски расправился с отцом. 56-летний мужчина скончался от многочисленных травм в одной из столичных больниц.
по теме
В Затоке мужчина застрелил кумовей
Под Одессой, в Затоке на курорте убили семейную пару
В Донецкой области женщина "заказала" бывшего мужа за 800 долларов
Убийство должно было выглядеть как несчастный случай на воде
Под Киевом мужчины убили и закопали знакомого
В Киевской области полиция задержала трех мужчин
"Захватчику" заложника дали попробовать исчезнуть - МВД
Правоохранители "дали попробовать исчезнуть" Роману Скрипнику, который 23 июля взял в заложники полицейского
Разлив топлива в Одессе: ЧП признали техногенной катастрофой
Комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС Одесской области в конце недели признает ЧП м танкером Delfi техногенной катастрофой, что даст возможность убрать судно по упрощенной процедуре