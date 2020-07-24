В Донецкой области подросток убил таксиста, после чего продал его автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

В полицию обратилась женщина, которая сообщила, что несколько дней назад исчез ее муж, работавший таксистом. Мужчина поехал на заказ и не вернулся. Следователи установили обстоятельства исчезновения мужа, а затем и причины его гибели.

На днях 53-летний водитель такси отправился в один из поселков соседней области за пассажиром - жителем Волновахского района, 2003 года рождения. Его личность полицейские установили по номеру телефона, с которого был осуществлен вызов.

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При опросе пассажир признался, что в дороге между ним и водителем произошел конфликт по поводу оплаты за проезд. Во время ссоры заказчик трижды ударил мужчину ножом, от чего тот скончался на месте. Тело таксиста парень спрятал в камышах возле дороги в районе села Ольгинка, а его автомобиль в тот же день продал своим знакомым.

Полицейские обнаружили тело погибшего там, где указал парень. Автомобиль таксиста изъяли у новых владельцев.

Теперь подозреваемый задержан, продолжается досудебное расследование.

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