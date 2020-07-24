Захоплення заручників: на Полтавщині продовжують розшук злочинця [ Редактировать ]
На Полтавщині досі розшукують Романа Скрипника. Чоловіка, який напередодні взяв у заручники поліцейського. Імовірно, він і досі переховується десь у лісах. Зараз територію двох районів - Миргородського й Решетилівського - прочісують нацгвардійці та кінологи. Проглядають зону і з повітря з квадрокоптерів. На польових дорогах, через кожні 100 метрів виставили патрулі. До речі, в операції бере безпосередню участь і колишній заручник Скрипника - полковник поліції Віталій Шиян.
Правоохоронці обіцяють винагороду за інформацію про місцеперебування втікача. І просять тамтешніх жителів бути максимально обережними. Бо у Скрипника може бути граната.
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