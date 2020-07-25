Житель Кривого Рога похитил своего знакомого и истязался над ним, требуя денег.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По информации, во время оперативно-розыскных мероприятий правоохранители нашли потерпевшего. Мужчину с многочисленными телесными повреждениями доставили в больницу.

Отмечается, что после похищения мужчина был привязан на него надели ошейник. Похититель изъял у потерпевшего ключи от квартиры и вынес оттуда ценные вещи. Злоумышленника задержали, против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям.

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