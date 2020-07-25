В Украине резко увеличилось количество случаев коронавируса [ Редактировать ]
За сутки в Украине зафиксировали 1106 новых инфицированных коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщает СНБО.
По информации, за все время в Украине подтвердили уже 63 929 случаев COVID-19. При этом 35 497 человек уже выздоровели, из которых 611 - за сутки.
Отмечается, что за сутки умерли от недуга 19 человек, а общее число жертв составляет 1 590 человек.
Известно, что наибольшее количество зараженных зарегистрировали в Ровенской (143), Львовской (114) областях и Киеве (129).
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