За сутки в Украине зафиксировали 1106 новых инфицированных коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает СНБО.

По информации, за все время в Украине подтвердили уже 63 929 случаев COVID-19. При этом 35 497 человек уже выздоровели, из которых 611 - за сутки.

Отмечается, что за сутки умерли от недуга 19 человек, а общее число жертв составляет 1 590 человек.

Известно, что наибольшее количество зараженных зарегистрировали в Ровенской (143), Львовской (114) областях и Киеве (129).

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