В понедельник, 1 июня, в Ивано-Франковской области произошло землетрясение силой 2,7 балла по шкале Рихтера. Это уже второе землетрясение в регионе за минувшие сутки.

Об этом сообщает пресс-служба Главного центра специального контроля.

Как сообщается, сейсмологи зафиксировали подземные толчки в районе города Долина в 21:05 на глубине двух километров. Как отмечают в центре, землетрясение немного слабее предыдущего, которое возникло в 7:22 утра, однако и его можно было почувствовать внутри помещения, особенно на верхних этажах. Подземные толчки не представляют угрозы для населения.

Ранее сообщалось, что в Средиземном море зафиксировали мощное землетрясение.

Также мы писали о том, что аномальная погода убила урожай фруктов в Украине.