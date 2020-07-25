По всей территории Украины установилась теплая погода с дождями.

Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра.

По информации, грозовые дожди сегодня ожидаются на всей западной территории Украины, а также в Винницкой, Житомирской и Киевской областях. Во всех остальных регионах будет наблюдаться умеренная облачность.

Отмечается, что в западных областях температура воздуха днем составит от +24 до +28 тепла, а ночью от +13 до +16. В центральных и северных регионах температура днем будет в пределах +25 +30. Ночью она опустится до +13 +17. В южных и восточных областях температура днем ожидается от +26 до +31, а ночью столбики термометров опустятся до +10 +19 градусов.

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