В Украине ожидается сильный подъем воды в реках [ Редактировать ]
На западе Украины ожидается повышение уровня воды в реках до 1 метра.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
По информации, уровень воды поднимется преимущественно бассейне Днестра.
По данным Укргидрометцентра, вечером 25 июля и в течение 26 - 27 июля на реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидается подъем уровней воды на 0,2 - 1 метра над уровнями.
Отмечается, что в результате дождей возможно формирование склонного потока.
Читайте также, на выходных практически по всей территории Украины ожидаются дожди. В другой части страны будет переменная облачность.
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