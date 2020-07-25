На западе Украины ожидается повышение уровня воды в реках до 1 метра.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По информации, уровень воды поднимется преимущественно бассейне Днестра.

По данным Укргидрометцентра, вечером 25 июля и в течение 26 - 27 июля на реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидается подъем уровней воды на 0,2 - 1 метра над уровнями.

Отмечается, что в результате дождей возможно формирование склонного потока.

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