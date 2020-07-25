Танкер Delfi снова не смогли поднять: названа причина [ Редактировать ]
Подъем танкера Delfi в Одессе в очередной раз не удался. На этот раз порвались два троса, которыми буксиры собирались тянуть затонувший корабль на берег. Об этом сообщают журналисты с места события.
По данным СМИ - внезапно оборвался трос, что и стало причиной остановки работы.
Трос оборвался внезапно. Был громкий хлопок и брызги воды. Работы остановлены. Буксиры собираются уплывать.
Стоит отметить, что о данный инцидент прокомментировал глава облгосадминистрации Максим Куцый, заявив о готовности собрать экстренную внеочередную комиссию по чрезвычайным ситуациям в ОГА.
Администрация морских портов Украины должна немедленно получить право на ликвидацию этого лома из акватории Одессы, а судовладелец должен отказаться от права на подъем судна и передать полномочия АМПУ. Для этого я завтра собираю экстренную внеочередную комиссию по чрезвычайным ситуациям в ОГА. На днях обнародуем наш совместный с Министерством инфраструктуры план подъема
Он также считает, что убрать танкер с городского пляжа "в кратчайшие сроки" должна АМПУ.
Напомним, ранее мы сообщали, что танкер Delfi не смогли поднять.
Читайте также, в Одессе произошел масштабный разлив топлива из затонувшего танкера.
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