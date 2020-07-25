Війна з ожирінням: у Британії шукають альтернативні способи боротьби з коронавірусом [ Редактировать ]
Та не лише вакцину намагаються винайти у світі. Працюють також над альтернативними способами боротьби з коронавірусом. Так Борис Джонсон почав дотримуватися дієти. І вже звернувся до земляків із проханням боротися із зайвою вагою.
Чому саме дієта має допомогти в битві з коронавірусом і що змусило британського прем'єра скидати кілограми - розкажуть мої колеги.
На вулицях Лондона значно побільшало людей у масках. Ці засоби захисту стали обов'язковими не лише у громадському транспорті, а й у магазинах. За 4 місяці від початку ізолювання навіть у розпал епідемії - влада не наполягала на носінні масок. Але оскільки зараз більшість карантинних обмежень зняті, це стане одним із методів боротьби з другою хвилею коронавірусу. Її очікують уже на початку осені.
Елі Муса, житель Лондона:
Нічого подібного у своєму житті не бачили ні мої батьки, ні бабуся з дідусем. Багато людей налякані цією ситуацією. Тому дотримуються усіх можливих запобіжних заходів.
Ще один метод боротьби з коронавірусом пропонує прем'єр-міністр країни. Борис Джонсон хоче, щоб британці дотримувалися дієти. Адже за останніми даними, 75% ускладнень від СOVID-19 виникли у людей із зайвою вагою. А при ожирінні імовірність померти від коронавірусу збільшується вдвічі.
Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:
Зазвичай я не вважаю, що людьми треба командувати чи няньчитися. Але реалії такі, що втрата ваги - це спосіб зменшити ризики від COVID і загалом поліпшити самопочуття, а ще допомогти системі охорони здоров'я. Тож я закликаю людей худнути. Отже, відповідь на ваше запитання така: я працюю над тим, щоб зменшити вагу. Я вже скинув понад 6 кілограмів.
- Завдяки чому? - Насамперед, менше їм і більше займаюся спортом.
Сам прем'єр взявся скидати зайву вагу 2 роки тому. Коли закрутив роман із нинішньою нареченою Керрі Саймондс, молодшою на 20 років. А от до боротьби з ожирінням нації його підштовхнув власний досвід - захворювання на СOVID. Джонсон впевнений: якби не зайві кілограми, йому не довелося б змагатися за життя в реанімації.
Вікі Прайс, головний радник Центру економічних досліджень:
Є різні підрахунки того, скільки країні коштує ожиріння нації. 5 мільярдів, 10 мільярдів. Але ця сума може бути й більшою. Адже впливає не лише на перенавантаження нашої системи охорони здоров'я, а й на можливість людей працювати; а ще лікарняні, витрачені на хвороби, пов'язані з ожирінням. Це також втрати виробництва і продуктивності праці.
Епідемія коронавірусу лише висвітлила проблему ожиріння у Великій Британії. Дві третини населення держави має зайву вагу. А кожен третій дорослий потерпає від ожиріння.
Тож уже наступного тижня прем'єр оголосить новий план зменшення ваги нації. Зокрема, очікується, що на телебаченні заборонять рекламу нездорової їжі до 9 вечора. А в магазинах більше не буде акційних цін на шкідливі продукти. У Мінохоронздоров'я ожиріння назвали чи не найбільшою проблемою в країні.
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