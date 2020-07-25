В Україні зафіксували новий коронавірусний антирекорд [ Редактировать ]
І знову коронавірусний антирекорд в Україні. Більше як тисячу сто нових випадків лише від учора. І це збільшило загальну кількість інфікованих майже до шістдесяти чотирьох тисяч. Зростає і число тих, кому потрібна госпіталізація через ускладнення хвороби. Лише за добу померли 19 людей. На перше місце за поширенням COVID вийшла Рівненська область. Там майже півтори сотні нових хворих. У МОЗ укотре нагадали про необхідність дотримання карантинних обмежень.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Ви бачите, що у нас дуже велика кількість людей, яка захворіла за останню добу - 1106 людей, це майже рекорд, який є в Україні, також дуже велика кількість людей, які госпіталізовані - 205 людей, тобто 205 людей, яким потрібна допомога саме в умовах стаціонару. Просто треба дотримуватися тих рекомендацій, тих правил, які встановлені в Україні, рекомендацій МОЗ. Вони достатньо прості ці рекомендації.
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