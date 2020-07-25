І знову коронавірусний антирекорд в Україні. Більше як тисячу сто нових випадків лише від учора. І це збільшило загальну кількість інфікованих майже до шістдесяти чотирьох тисяч. Зростає і число тих, кому потрібна госпіталізація через ускладнення хвороби. Лише за добу померли 19 людей. На перше місце за поширенням COVID вийшла Рівненська область. Там майже півтори сотні нових хворих. У МОЗ укотре нагадали про необхідність дотримання карантинних обмежень.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: