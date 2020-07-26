Оздоровлення тіла й душі: чим може здивувати українських туристів Львівщина [ Редактировать ]
Через спалах коронавірусу в Україні активізувався внутрішній туризм. Коли туристична Європа на замку, саме час відкрити для себе красоти рідних місць. Сьогодні у "Подробицях" Львівщина.
Карпати, санаторії, неймовірні пейзажі та історичні пам'ятки. Про відпочинок, що оздоровлює тіло й душу - Христина Гашенко.
Відчути справжній драйв на висоті. Та надихнутися неймовірними краєвидами.
Яскраво-зелена трава, вузенькі вулиці, невеличкі будинки, позаду яких височіють готелі й санаторії. Ні це не Швейцарія - українське курортне містечко Трускавець. Тисячі туристів щороку приїжджають сюди не тільки подихати свіжим повітрям, а й оздоровитися місцевими мінеральними водами.
Земля тут багата на корисні копалини: солі, нафту, срібло, цинк… Саме тому і підземні води - лікувальні.
Іван Скибак, краєзнавець:
Вода антимікробна. Скажемо, якщо кишечну паличку помістити у нафтусю то вона може прожити не більше 10-12 днів у звичайній воді вона цвіте і пахне.
Для кожного медики підбирають індивідуальний курс. І триває він не менше як два тижні. Людмила Кушнір тут уперше. Приїхати вмовила сестра.
Людмила Кушнір, туристка з Києва:
Допомагає вилікувати і печінку, захворювання які є. Допомагає і шлунок прочистити, допомагає і нирки оздоровити, пісочок жене.
А от Євген Іванович із Білорусі тут лікується вже 20 років. Каже, результат вражає.
Євген Іванович, турист із Білорусі:
Воду п'ю Маруся и Нафтуся и всьо. 70 лет ничем не болею.
Щоб набрати води потрібно мати із собою пляшечку і гроші, бо вода платна. Ось тут бачимо за один літр потрібно заплатити 8 гривень 80 копійок, а за пів літра 4 гривні 40 копійок.
Добрий день. - Добрий день. - Можна водички? - Так.
Купуємо не багато. Тільки щоб покуштувати.
Ну що ж спробуємо. Солона, але пити можна.
Оздоровитися можна не тільки мінеральною водою, а й свіжим карпатським повітрям. Вирушаємо до історичного місця, легендарного оборонного комплексу на скелях - у Тустань. Над асфальтованими кілометрами тут трудяться шляховики. То ж доїжджаємо сюди без проблем.
Тустань - унікальна історична пам'ятка. Аналогів її у світі немає. Адже фортецю збудовано на скелях, яким 55 мільйонів років. Поміж камінням наші предки звели дерев'яні будівлі. Тустань на той час мала неймовірну висоту - скелі із забудовою сягали понад сто метрів над долиною. На думку науковців, могутня фортеця служила оборонним і митним пунктом. Раніше повз неї пролягав Соляний шлях, яким перевозили сіль із Галичини до країн центральної Європи.
Копія митальна, та важка. Для штурму. Вона насправді в 5 раз більша. От колесом опускалася, тут запускалася праща, сняряд в пращу. І коли було заряджено то стріляла.
Від могутньої фортеці сьогодні залишилися хіба що вікові скелі. Дерев'яна забудова знищена вщент. Нині Тустань - історичний заповідник.
Якщо ж від середньовіччя вам захотілося в сучасність, будь ласка, до ваших послуг квадроцикли.
На цьому позашляховику екстрим гірськими дорогами гарантований. Відчути швидкість на карпатських пагорбах сьогодні пропонують чи не на кожній горі.
Від шаленого драйву до затишку. В атмосферу тиші й романтики поринаємо у величному місті Лева. А щоб краще збагнути його унікальність - підійматися на дах.
Тут справді неймовірні краєвиди. Львів як на долоні, от там видно університет Івана Франка, Львівську Ратушу, а далі - гора Високий Замок.
А ще тут один із найстаріших у Європі парків. 16-того століття. Тут кожна будівля старовинної частини - унікальна. Воно і не дивно, бо ж Львів єдине місто в Україні, де збереглося 50 % архітектурної спадщини.
Орест Лельо, гід, кандидат історичних наук:
Це дуже потужне власне Європейської, не даремно власне Львів єдине місце яке повністю середньовічна частина і прилеглі квартали входять у список ЮНЕСКО, світової власне спадщини.
Сотні історичних будівель, запаморочливі краєвиди та неймовірні місця - перед туристами відкриває Львівщина. І їх варто відвідати, хоча б задля нових вражень.
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