В понедельник, 27 июля, в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект об увеличении в сотни раз штрафов за домашнее насилие.

На данный момент штраф за насилие в семье составляет от 10 до 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 170 до 340 грн.), А за повторное правонарушение - грозит штраф от 20 до 40 необлагаемых минимумов, то есть 340-680 грн.

В связи с инфляционными процессами в стране и обесцениванием гривны за последние годы такой размер штрафа потерял свою предохранительную и карательную функцию и уже не выступает эффективным средством сдерживания нарушителей.

Сейчас же предлагают его увеличить до 1000-2000 необлагаемых минимумов (от 17000 до 34000 грн.), А также - от 2000 до 4000 необлагаемых минимумов (34000-68000 грн.) В случае повторного совершения в течение года.

Ранее мы писали о том, что за оскорбление полицейских будут штрафовать.