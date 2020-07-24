За оскорбление полицейских будут штрафовать [ Редактировать ]
Заместитель министра Внутренних дел Антон Геращенко заявил, что скоро в Верховную Раду подадут проект закона, предусматривающий большие штрафы за оскорбление полиции.
Сейчас такие штрафы составляют 136-255 гривен. По новым правилам штрафы увеличат до 1700-3400 гривен. Рассказал
Невыполнение требований полицейских, сопровождающееся оскорблениями в их адрес, скоро будет стоить немалых денег, ведь депутаты наверняка поддержат такой закон.
Ранее мы писали о том, что исполнительной службе разрешили взимать штрафы за нарушение ПДД.
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