Заместитель министра Внутренних дел Антон Геращенко заявил, что скоро в Верховную Раду подадут проект закона, предусматривающий большие штрафы за оскорбление полиции.

Сейчас такие штрафы составляют 136-255 гривен. По новым правилам штрафы увеличат до 1700-3400 гривен. Рассказал

Невыполнение требований полицейских, сопровождающееся оскорблениями в их адрес, скоро будет стоить немалых денег, ведь депутаты наверняка поддержат такой закон.

Ранее мы писали о том, что исполнительной службе разрешили взимать штрафы за нарушение ПДД.