Непідйомний Делфі! Сумнозвісний танкер, який лежить на одеському узбережжі, пробуде там до кінця літа! Його судновласник тягнув, але так і не витягнув. Тепер - право прибрати "Делфі" перейшло до "Адміністрації морських портів України".

А там визнали ситуацію надзвичайною та поставили собі інші строки не менша місяця. Зараз Адміністрація шукає виконавця того, хто зможе поставити судно на кіль або якось ще прибрати його з узбережжя. Вже ідуть розмови, що "Делфі" доведеться розпилити - і вивезти частинами.

Олександр Голодницький, в.о. голови ДП "Адміністрація морських портів України":