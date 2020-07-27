Танкер "Делфі" залишиться в Одесі до кінця літа [ Редактировать ]
Непідйомний Делфі! Сумнозвісний танкер, який лежить на одеському узбережжі, пробуде там до кінця літа! Його судновласник тягнув, але так і не витягнув. Тепер - право прибрати "Делфі" перейшло до "Адміністрації морських портів України".
А там визнали ситуацію надзвичайною та поставили собі інші строки не менша місяця. Зараз Адміністрація шукає виконавця того, хто зможе поставити судно на кіль або якось ще прибрати його з узбережжя. Вже ідуть розмови, що "Делфі" доведеться розпилити - і вивезти частинами.
Олександр Голодницький, в.о. голови ДП "Адміністрація морських портів України":
Где-то к концу августа месяца мы подписываем - в середине-конце августа месяца мы подписываем договор до сентября работы начнутся!
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