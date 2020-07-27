Бывший тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу, который 23 июля был назначен главным тренером киевского "Динамо", решил отказаться от работы в украинском клубе. Об этом сообщает румынское издание Gazeta Sporturilor, в распоряжении которого оказалось заявление Луческу.

Румынский специалист отказался от работы в "Динамо" из-за "атмосферы враждебности", сопровождавшей его переход.

К сожалению, я решил отказаться от возможного сотрудничества с "Динамо". Благодарен семье Суркисов за оказанное доверие и сделанное предложение. Но я не смогу работать в атмосфере враждебности, особенно со стороны ультрас, чья поддержка так нужна команде. Мой переход в "Динамо" не имеет никакого отношения к зарплате. Деньги - последнее, что меня интересовало. Я хотел вернуться в футбол, в Украину, где я получал огромное удовольствие.

Спортивному изданию Footboom удалось связаться с вице-президентом столичного клуба Алексеем Семененко.

Я понимаю, почему вы звоните, но мне сейчас нечего вам сказать на эту тему. Пока потерпите.

Напомним, что за 12 лет работы Мирчи Луческу в "Шахтере" донецкая команда 8 раз становилась чемпионом Украины, 6 раз выигрывалс Кубок и 7 - Суперкубок страны. В сезоне 2008/09 дончане во главе с румынским специалистом стали обладателями Кубка УЕФА. Луческу 8 раз признавали лучшим тренером Украины.

Кроме сборной Турции, Луческу также возглавлял в этой стране "Галатасарай" и "Бешикташ". В 2016 году румынский коуч возглавил российский "Зенит", но проработал на этой должности только один сезон. Киевское "Динамо" уже 14-я команда в тренерской карьере Мирчи Луческу.

Ранее сообщалось, что туринский "Ювентус" в девятый раз подряд стал чемпионом Италии.