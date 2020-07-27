Украина пригласила Польшу для участия в платформе по деоккупации Крымского полуострова. Польша может стать одним из лидеров платформы. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Такое заявление Кулеба сделал после встречи с главой польского МИД Яциком Чапутовичем в Варшаве.

"Я проинформировал польского коллегу о создании платформы деоккупации Крыма... Мы надеемся, что Польша будет одним из лидеров этого процесса", - сказал Кулеба.

Ранее в МИД сообщили, что стратегию по деоккупации Крыма готова.