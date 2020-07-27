Украина пригласила Польшу для участия в платформе по деоккупации Крыма [ Редактировать ]
Украина пригласила Польшу для участия в платформе по деоккупации Крымского полуострова. Польша может стать одним из лидеров платформы. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Такое заявление Кулеба сделал после встречи с главой польского МИД Яциком Чапутовичем в Варшаве.
"Я проинформировал польского коллегу о создании платформы деоккупации Крыма... Мы надеемся, что Польша будет одним из лидеров этого процесса", - сказал Кулеба.
Ранее в МИД сообщили, что стратегию по деоккупации Крыма готова.
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