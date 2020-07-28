Украина и Польша не допустят строительства российского газопровода "Северный поток-2", так как это угрожает энергетической безопасности Европы. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины по результатам встречи глав внешнеполитических ведомств Украины и Польши.

Отмечается, что стороны отдельно обсудили взаимодействие в сфере энергетики и важную роль, которую Украина и Польша играют в обеспечении энергетической безопасности Европы.

Дмитрий Кулеба и Яцек Чапутович подчеркнули, что российский проект "Северный поток-2" несет угрозу энергетической безопасности всей Европы и договорились предпринимать дальнейшие шаги, чтобы не допустить его реализации.

Ранее Меркель сделала важное заявление по "Северному потоку-2".