"Северный поток-2": Украина и Польша не допустят реализацию проекта [ Редактировать ]
Украина и Польша не допустят строительства российского газопровода "Северный поток-2", так как это угрожает энергетической безопасности Европы. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины по результатам встречи глав внешнеполитических ведомств Украины и Польши.
Отмечается, что стороны отдельно обсудили взаимодействие в сфере энергетики и важную роль, которую Украина и Польша играют в обеспечении энергетической безопасности Европы.
Дмитрий Кулеба и Яцек Чапутович подчеркнули, что российский проект "Северный поток-2" несет угрозу энергетической безопасности всей Европы и договорились предпринимать дальнейшие шаги, чтобы не допустить его реализации.
Ранее Меркель сделала важное заявление по "Северному потоку-2".
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