ЕС сократит список стран "зеленой зоны" [ Редактировать ]
Европейский Союз обновит перечень стран, гражданам которых разрешен въезд, Украины среди них снова нет. Об этом сообщает Bloomberg.
Из списка стран "зеленой зоны" могут исключить: Канаду, Японию, Китай, Алжир, Марокко и Южную Корею.
Сейчас в список также входят: Австралия, Грузия, Новая Зеландия, Руанда, Таиланд, Тунис и Уругвай.
Европейский Союз планирует оставить границы закрытыми для ряда стран еще, как минимум, на две недели.
Ранее в Минздраве назвали главное условие открытия границ стран Евросоюза для украинских туристов.
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