Европейский Союз обновит перечень стран, гражданам которых разрешен въезд, Украины среди них снова нет. Об этом сообщает Bloomberg.

Из списка стран "зеленой зоны" могут исключить: Канаду, Японию, Китай, Алжир, Марокко и Южную Корею.

Сейчас в список также входят: Австралия, Грузия, Новая Зеландия, Руанда, Таиланд, Тунис и Уругвай.

Европейский Союз планирует оставить границы закрытыми для ряда стран еще, как минимум, на две недели.

Ранее в Минздраве назвали главное условие открытия границ стран Евросоюза для украинских туристов.