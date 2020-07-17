Когда ЕС откроет границы для украинцев/ Фото: eltiempo.com

В Украине динамика заболеваемости коронавирусом за последние две недели превышает нормы, принятые в Европе. В Минздраве назвали главное условие открытия границ стран Евросоюза для украинских туристов.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в интервью "РБК-Украина".

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Он объяснил, когда Украина впишется в критерии ЕС.

"Мы считали: ориентировочно, если у нас в течение двух недель количество случаев не будет превышать 460-480 больных", - отметил он.

Критерии ЕС такие:

число новых случаев заболевания за последние 14 дней на 100 тысяч населения должны быть близки к среднему или ниже среднего по ЕС (по состоянию на 15 июня 2020 года);

стабильный или убывающий тренд новых случаев;

общая ситуация с борьбой против коронавируса с учетом уровня тестирования, наблюдения.

Ранее сообщалось, что Евросоюз откроет границы лишь для 12 стран.

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