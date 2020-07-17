В Киеве подозреваемый напал на полицейского/ Фото: socportal.info

В Киеве житель Оболони напал на полицейского. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Киева.

Полицейский приехал на улицу Архипенко, чтобы вручить подозреваемому в совершении грабежа повестку к следователю.

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Зная заранее о визите, мужчина открыл дверь сотруднику полиции и сразу ударил его кастетом. Когда полицейский достал табельное оружие и предупредил о ее применении, злоумышленник закрылся в своей квартире.

На место происшествия прибыли дополнительные наряды и следственно-оперативная группа Оболонского управления полиции. 31-летнего правонарушителя задержали.

Следователи сообщили ему о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Днепре на рабочем месте застрелилась полицейская.