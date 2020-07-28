Зелене світло для туристів - тмяніє! Євросоюз знову скорочує перелік країн, мешканцям яких можна подорожувати у шенгенській зоні. Офіційно оприлюднити новий список Брюссель має завтра, проте журналісти, зокрема, й наша Олена Абрамович, уже дізналися - як саме він виглядатиме.

Мінус ще чотири країни перелік "безпечних" держав, яким ЄС рекомендував відкрити кордони Шенгену, знову звужується. Що два тижні Рада ЄС аналізує епідеміологічну ситуацію у світі і змінює списки. Першого липня там було 15 країн, після наступного перегляду залишилось 13, тепер буде ще менше, пише видання Bloomberg.

"ЄС схиляється до скорочення списку з 13 держав - виключення Канади, Китаю, Японії та Південної Кореї, жителі яких мають зелене світло для відвідування Євросоюзу, заявили чиновники. Інформацію повідомили на умовах анонімності, оскільки дискусії в понеділок відбувалися за зачиненими дверима".

Остаточне рішення Рада ЄС має ухвалити та оприлюднити в середу. І є ймовірність, що з "дозволених" списків виключать також Алжир та Марокко. Тож на відпочинок до ЄС зможуть літати лише жителі Грузії, Австралії, Нової Зеландії, Руанди, Уругваю, Тунісу й Таїланду.

Тим часом Україна поки що потрапляє лише в нові "червоні" списки. Наприклад, Німеччина та Нідерланди внесли нашу країну до переліку зон, після повернення з яких обов'язково робити тест на COVID. Розмірковує над цим і Австрія.

Рудольф Аншобер, міністр охорони здоров'я Австрії:

Щодо нових правил у Німеччині про тестування на кордоні людей, які повертаються з районів підвищеного ризику, ми контактуємо з Німеччиною. Гадаю, було б розумним, якби нам вдалося домовитись про спільну процедуру, оскільки Німеччина та Австрія нині у схожій ситуації.

Зараз практично всі країни Євросоюзу дозволяють в'їзд лише тим українцям, у яких є посвідка на проживання або ж студентська чи робоча віза. А серед країн ЄС для українських туристів відчинили двері лише Ірландія, Хорватія, Болгарія та Словенія. Остання, щоправда, вимагає відбути двотижневий карантин.

І такою ситуація залишиться щонайменше до кінця літа - кажуть українські чиновники. Бо поки що епідеміологічна ситуація ані в Україні, ані в ЄС не сприяє повноцінному відновленню туризму до Європи.