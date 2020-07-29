В какие страны можно улететь на отдых (список) [ Редактировать ]
В среду, 29 июля, глава Министерства инфраструктуры Украины Владислав Криклий рассказал, в какие страны украинцы могут улететь на отдых. Об этом он написал в Telegram-канале.
Обратите внимание, что данные по въезду меняются каждый день, все зависит от эпидемиологической ситуации в странах.
Перечень стран, куда граждане Украины могут улететь на отдых:
- в Болгарию - при наличии отрицательного теста на COVID-19, сделанного в течение 72 часов до прибытия;
- Турцию, Египет, Албанию - въезд и возвращение без ограничений;
- Черногорию - 14-дневная самоизоляция по прибытию в Украину
- Хорватию - обязательный отрицательный ПЦР-тест при въезде, сделанный в течение последних 48 часов.
ПЦР-тест можно сделать перед вылетом, прямо в аэропорту. В" Борисполе ", Львовском и Одесском аэропортах установлены ПЦР-лаборатории для быстрого прохождения тестирования.
Министр также призвал перед поездкой обязательно проверить информацию о возможности въезда в страну назначения.
Ранее в Минздраве назвали главное условие открытия границ стран Евросоюза для украинских туристов.
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