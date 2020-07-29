В чреду, 29 июля, около 4:00 утра в Виннице при попытке подорвать банкомат и похитить денежные средства были задержаны двое жителей Донецкой области. Как сообщает областная полиция, подрывники причастны к совершению ряда аналогичных преступлений по всей стране.

Злоумышленники пытались скрыться с места преступления на автомобиле "Ауди". Они заехали во дворы многоэтажек и переодевались, пытаясь сбить полицию со следа.

При обыске автомобиля у злоумышленников изъяли балаклавы, перчатки, телефоны, одежду и другие вещественные доказательства.

По месту жительства подозреваемых проводятся обыски. Они задержаны, открыто уголовное производство по ст.15 ч.3 ст.185 УК Украины (кража) и ч.2 ст 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Злоумышленникам грозит до 10 лет заключения.

По словам начальника Винницкой полиции Ивана Ищенко, "гастролеры" из Донецкой области в возрасте 35 и 38 лет ранее уже привлекались к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала террористов, устроивших серию взрывов в Киеве.