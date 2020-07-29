В Виннице задержали преступников, подрывавших банкоматы по всей Украине (видео) [ Редактировать ]
В чреду, 29 июля, около 4:00 утра в Виннице при попытке подорвать банкомат и похитить денежные средства были задержаны двое жителей Донецкой области. Как сообщает областная полиция, подрывники причастны к совершению ряда аналогичных преступлений по всей стране.
Злоумышленники пытались скрыться с места преступления на автомобиле "Ауди". Они заехали во дворы многоэтажек и переодевались, пытаясь сбить полицию со следа.
При обыске автомобиля у злоумышленников изъяли балаклавы, перчатки, телефоны, одежду и другие вещественные доказательства.
По месту жительства подозреваемых проводятся обыски. Они задержаны, открыто уголовное производство по ст.15 ч.3 ст.185 УК Украины (кража) и ч.2 ст 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Злоумышленникам грозит до 10 лет заключения.
По словам начальника Винницкой полиции Ивана Ищенко, "гастролеры" из Донецкой области в возрасте 35 и 38 лет ранее уже привлекались к уголовной ответственности.
Ранее сообщалось, что СБУ задержала террористов, устроивших серию взрывов в Киеве.
по теме
В Николаеве бандиты похитили польского бизнесмена на его же Porshe (видео)
Похищенный бизнесмен является гражданин Польши. Он занимается криптовалютой, вероятно похитители собирались требовать выкуп за его освобождение
СБУ задержала банду "Князя", терроризировавшую три области
Бандиты промышляли вымогательством, рейдерством и заказными убийствами
В перестрелке во время похорон в Чикаго пострадали 14 человек
В июле в Чикаго резко возросло количество насильственных преступлений: 17 человек, в том числе двое детей, были убиты, 87 человек ранены
В центре Харькова нашли завернутый в ковер труп (фото)
В полицию сообщили о большом пакете возле гаражей, от которого исходит неприятный запах
В Виннице зафиксировали вспышку коронавируса в больнице
Так, коронавирус лабораторно подтвержден у 11 медицинских работников и 14 пациентов