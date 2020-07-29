Правоохранители задержали двух подозреваемых в закладке взрывных устройств возле метро "Минская" в Киеве и организации взрыва возле метро "Шулявская" и в жилом доме на Подоле. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

17 июля в 20:10 на метро "Шулявская" в 20:10 в мусорной урне произошёл взрыв самодельного взрывного устройства. В результате случайный прохожий получил ранения обеих ног.

После первого взрыва террористы прислали в СБУ, МВД, другие госорганы и СМИ заявление с требованием перечислить им на электронный кошелек 50 биткойнов ($500 тыс. - ред.).

21 июля на номер "102" поступил звонок от неизвестного, который сообщил, что на метро "Минская" между двумя автомобилями желтого цвета заложено взрывное устройство. И что этот взрыв связан со взрывом на метро "Шулявская".

В указанном месте было найдено самодельное взрывное устройство, которое обезвредили путём контролируемого взрыва.

В тот же день в 11:40 на электронную почту СБУ поступило заявление о том, что в арке на ул. Леси Украинки, 24 заложено взрывное устройство. Однако эта информация не подтвердилась. Как ловили преступников, написал в соцсети замглавы МВД Антон Геращенко.

Были проанализированы сотни видеозаписей с камер наблюдения. Проведён мониторинг тысяч телефонов. И вот сегодня в ходе совместной операции полиции и СБУ было задержаны два гражданина Украины, киевлянина, 1960 и 1961 г. р. Эти граждане, из корыстных побуждений, желая получить около 500 тысяч долларов США, совершали террористические акты. Несмотря на свой почтенный возраст, они изучили опыт использования криптовалют преступниками всех мастей и надеялись остаться безнаказанными, получив деньги на электронный кошелёк.

Прокуратура Киева решила объединить начаты уголовные производства в одно, а действия злоумышленников переквалифицировали по статье 258 УК Украины "Террористический акт".

Ранее сообщалось, что в МВД спрогнозировали, сколько еще будет скрываться "полтавский террорист".