На Землю обрушилась геомагнитная буря [ Редактировать ]
На Землю обрушилась геомагнитная буря. Ее пик придется на 29 июля и к вечеру она пойдет на спад.
Геомагнитная буря способна вызвать перерывы в спутниковой навигации и проблемы низкочастотной радионавигации, а также прерывания высокочастотной радиосвязи. Во время таких событий, как правило, необходима коррекция напряжения в электросистемах. Возможны также ложные срабатывания систем защиты.
В умеренных широтах влияние геомагнитных бурь будет не очень активным, однако некоторые проблемы со связью, вероятно, могут быть.
Геомагнитные бури не представляет никакой опасности для здоровья людей, успокаивают медики. Люди ощущают магнитные бури постоянно. Известно, что на некоторые категории пожилых людей они действуют. Например, у страдающих сердечной аритмией чаще начинаются экстрасистолы.
Геомагнитные бури являются одним из видов геомагнитной активности. Их вызывает взаимодействие с магнитосферой Земли потоков солнечного ветра. Геомагнитные бури являются проявлением усиления кольцевого тока нашей планеты.
Ранее сообщалось о том, какой летний овощ способствует здоровью печени.
по теме
У світі встановили новий коронавірусний рекорд
Напередодні коронавірус діагностували у 222 тисяч людей - це новий антирекорд з початку пандемії. Загальна кількість інфікованих у світі близиться до 12,5 мільйонів
За нападения на медработников усилят ответственность
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сделал заявление
До Землі летить "футбольне поле"
Життю на Землі астероїд не загрожуватиме. Проте НАСА відносить його до класу "потенційно небезпечних" - через значні розміри і близькість до Землі
Лагідний вбивця: як в Україні борються із гепатитом С?
Сьогодні Всесвітній день боротьби з хворобою, яка посіла друге місце за рівнем смертності! Щороку лише в Україні помирають понад 17 000 людей
Мільйон інфікованих: у МОЗ озвучили шокуючу статистку по гепатиту С
За даними ВООЗ, лише 9 відсотків людей у світі знають про свій діагноз. А більшість інфікованих - навіть й не здогадуються, що носять у собі вірус гепатиту