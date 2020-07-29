На Землю обрушилась геомагнитная буря. Ее пик придется на 29 июля и к вечеру она пойдет на спад.

Геомагнитная буря способна вызвать перерывы в спутниковой навигации и проблемы низкочастотной радионавигации, а также прерывания высокочастотной радиосвязи. Во время таких событий, как правило, необходима коррекция напряжения в электросистемах. Возможны также ложные срабатывания систем защиты.

В умеренных широтах влияние геомагнитных бурь будет не очень активным, однако некоторые проблемы со связью, вероятно, могут быть.

Геомагнитные бури не представляет никакой опасности для здоровья людей, успокаивают медики. Люди ощущают магнитные бури постоянно. Известно, что на некоторые категории пожилых людей они действуют. Например, у страдающих сердечной аритмией чаще начинаются экстрасистолы.

Геомагнитные бури являются одним из видов геомагнитной активности. Их вызывает взаимодействие с магнитосферой Земли потоков солнечного ветра. Геомагнитные бури являются проявлением усиления кольцевого тока нашей планеты.

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