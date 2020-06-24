Какой летний овощ способствует здоровью печени [ Редактировать ]
Кабачок - овощ, который желательно готовить и есть в сезон, когда в нем больше витаминов, микро- и макроэлементов, пишет zdorovia.com.ua.
В кабачках содержатся: витамины А, В1, В2, С, РР; калий; кальций; магний; цинк; медь; марганец; железо; фосфор; натрий.
Полезные свойства кабачков:
- бета-каротин в составе кабачка положительно влияет на состояние кожи и волос, а также благоприятно влияет на зрение;
- употребление кабачков способствует нормализации обмена воды и солей в организме;
- пектин, содержащийся в овощи, отвечает за быстрое усвоение, а также выведение холестерина и солей натрия
- включение в рацион кабачков способствует выведению желчи, очищению печени и стимулировать ее быстрое восстановление после злоупотребления жирной и острой пищи;
- способствует снижению уровня холестерина в крови и уменьшению отеков;
- овощ полезен для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями;
- улучшает моторную и секреторную функции желудка и кишечника;
- пищевые волокна кабачка способны впитывать и выводить из организма токсические вещества;
- овощ оказывает положительное влияние на организм людей, страдающих от гепатита, желчнокаменной болезни, холецистита, хроническим колитом, гипертонией, хроническим нефритом и пиелонефрита;
- благодаря сочетанию железа и витамина С кабачки положительно сказываются на здоровье людей, страдающих от анемии
- сок кабачка полезен для повышения качества сна и улучшения состояния нервной системы.
Противопоказания:
- почечные заболевания, связанные с нарушениями вывода калия
- обострение гастрита.
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