Кабачок - овощ, который желательно готовить и есть в сезон, когда в нем больше витаминов, микро- и макроэлементов, пишет zdorovia.com.ua.

В кабачках содержатся: витамины А, В1, В2, С, РР; калий; кальций; магний; цинк; медь; марганец; железо; фосфор; натрий.

Читайте также Почему не нужно мыть ягоды: ответ специалиста

Полезные свойства кабачков:

- бета-каротин в составе кабачка положительно влияет на состояние кожи и волос, а также благоприятно влияет на зрение;

- употребление кабачков способствует нормализации обмена воды и солей в организме;

- пектин, содержащийся в овощи, отвечает за быстрое усвоение, а также выведение холестерина и солей натрия

- включение в рацион кабачков способствует выведению желчи, очищению печени и стимулировать ее быстрое восстановление после злоупотребления жирной и острой пищи;

- способствует снижению уровня холестерина в крови и уменьшению отеков;

- овощ полезен для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями;

- улучшает моторную и секреторную функции желудка и кишечника;

- пищевые волокна кабачка способны впитывать и выводить из организма токсические вещества;

- овощ оказывает положительное влияние на организм людей, страдающих от гепатита, желчнокаменной болезни, холецистита, хроническим колитом, гипертонией, хроническим нефритом и пиелонефрита;

- благодаря сочетанию железа и витамина С кабачки положительно сказываются на здоровье людей, страдающих от анемии

- сок кабачка полезен для повышения качества сна и улучшения состояния нервной системы.

Противопоказания:

- почечные заболевания, связанные с нарушениями вывода калия

- обострение гастрита.

Ранее мы писали о том, почему нужно обязательно есть клубнику.