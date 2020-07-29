С 1 августа украинцев ждет ряд изменений, они коснутся различных сфер деятельности. Больше всего нововведений будет в экономической сфере. Давайте детальнее разберемся, какие же изменения ждут жителей страны в последний месяц лета.

Тарифы на электроэнергию

Тариф на электроэнергию увеличат. Так, с 1 числа украинцев ждет новая цена, поднятая на 54,6%. Таким образом, тариф на электричество будет составлять 240 гривен 23 копейки за мегаватт-час.

Изменения на ранке газа

Последний этап газовой реформы начнется уже в августе. Теперь потребители смогут сами выбирать себе поставщика. Таким образом, цены на голубое топливо не будут регулироваться Кабмином и "Нафтогазом".

Правительство рассчитывают, что это приведет к снижению цены на газ, так как поставщики будут заинтересованы в привлечении клиентов.

Для тех, кто не выберет себе поставщика - регулировать цену для них будет "Нафтогаз". В течении 60 дней он должен будет поставлять газ с нулевой наценкой, а потребитель в свою очередь обязан выбрать за это время поставщика.

Обязательное наличие РРО

С августа все бизнесмены должны будут "обзавестись" электронным кассовым аппаратом (РРО). В противном случае, придется заплатить штраф.

До конца года пока они будут установлены на следующем уровне:

10% от стоимости проданного товара или услуг - за первое нарушение;

50% - за каждое последующее нарушение;

100% и 150% соответственно - уже с 1 января 2021 года.

Что с банкоматами?

Начиная с 1 августа возможность снять наличные упростят. Так, снять деньги можно будет в отделениях "Укрпочты", в заведениях общественного питания и торговли. Это, предполагают эксперты, должно повлиять на процесс детенизации экономики.

Отметим, что при таком выведении денег придется заплатить комиссию, размер которой будет варьироваться в зависимости от вашего банка.

Карантин по новым правилам

Карантин в Украине продлили до 31 августа. Однако уже с первого числа месяца будут действовать новые правила.

Регионы страны разделят на 4 зоны: "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную". Они будут обозначать ситуацию с заболеваемостью. В зависимости от цвета будет зависеть уровень ограничений в регионе.

Открытие лагерей

В августе для детей откроют летние лагеря. Отметим, что работать они будут не по всей стране. Запустят их в тех областях, где будет установлена "зеленая" и "желтая" зоны.

Поступление в ВУЗы

С 1 августа открывается регистрация электронных кабинетов для выпускников школ, стартует сдача творческих конкурсов, которая продлится до 12 августа.

Прием заявлений и документов назначены с 13 до 22 августа, а для тех, кто поступает по результатам вступительных экзаменов - до 16 августа.