В Киеве возле шести станций метро обустроят перехватывающие парковки. Вблизи станции "Выдубычи" одна из таких уже работает в тестовом режиме.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

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Перехватывающие парковки будут установлены на въездах в столицу по пяти направлениям:

Ирпенское направление - возле станции метро "Академгородок";

Житомирское направление - возле станции метро "Святошин";

Одесское направление - возле станций метро "Выдубичи" и "Ипподром";

Бориспольское направление - возле станции метро "Красный Хутор";

Гостомельское направление - возле станции метро "Сырец".

В целом такие паркинги смогут вместить 988 автомобилей.

В КГГА отметили, что перехватывающие парковки позволят водителям оставить свой автомобиль на площадке и продолжить движение общественным транспортом.

"Благодаря этому мы разгрузим центральную часть города от частного транспорта и уменьшим пробки в столице", - подчеркнул директор департамента транспортной инфраструктуры Валентин Осипов.

Сейчас парковка на "Выдубычах" работает на бесплатной основе. На ней смогут разместиться 193 автомобиля.

Ранее сообщалось, что в Киеве появилась парковка для "любителей штрафов".