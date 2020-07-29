На въездах в Киев обустроят перехватывающие парковки [ Редактировать ]
В Киеве возле шести станций метро обустроят перехватывающие парковки. Вблизи станции "Выдубычи" одна из таких уже работает в тестовом режиме.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
Перехватывающие парковки будут установлены на въездах в столицу по пяти направлениям:
- Ирпенское направление - возле станции метро "Академгородок";
- Житомирское направление - возле станции метро "Святошин";
- Одесское направление - возле станций метро "Выдубичи" и "Ипподром";
- Бориспольское направление - возле станции метро "Красный Хутор";
- Гостомельское направление - возле станции метро "Сырец".
В целом такие паркинги смогут вместить 988 автомобилей.
В КГГА отметили, что перехватывающие парковки позволят водителям оставить свой автомобиль на площадке и продолжить движение общественным транспортом.
"Благодаря этому мы разгрузим центральную часть города от частного транспорта и уменьшим пробки в столице", - подчеркнул директор департамента транспортной инфраструктуры Валентин Осипов.
Сейчас парковка на "Выдубычах" работает на бесплатной основе. На ней смогут разместиться 193 автомобиля.
Ранее сообщалось, что в Киеве появилась парковка для "любителей штрафов".
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