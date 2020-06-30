В Киеве появились новые парковочные места. Они были созданы для "любителей штрафов". Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Вот такая яркая "дорожная разметка" от патрульной полиции Украины с надписью "Место для любителей штрафов" появилась на дорогах Киева. Именно таким необычным и несколько ироничный образом мы решили напомнить водителям, что парковаться нужно в соответствии с ПДД. А иначе - любить платить штраф", - сказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Сейчас в столице таких надписей 65, в скором времени их станет 100.

В 2020 году уже выписали около 40 тысяч постановлений за нарушение правил парковки, добавили в полиции.

Ранее мы писали, чем будут заниматься проштрафившиеся киевляне.