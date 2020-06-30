В Киеве появилась паркова для "любителей штрафов" [ Редактировать ]
В Киеве появились новые парковочные места. Они были созданы для "любителей штрафов". Об этом сообщает пресс-служба МВД.
"Вот такая яркая "дорожная разметка" от патрульной полиции Украины с надписью "Место для любителей штрафов" появилась на дорогах Киева. Именно таким необычным и несколько ироничный образом мы решили напомнить водителям, что парковаться нужно в соответствии с ПДД. А иначе - любить платить штраф", - сказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.
Сейчас в столице таких надписей 65, в скором времени их станет 100.
В 2020 году уже выписали около 40 тысяч постановлений за нарушение правил парковки, добавили в полиции.
Ранее мы писали, чем будут заниматься проштрафившиеся киевляне.
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