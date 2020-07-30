Выборы в Беларуси: ЦИК проведет экстренную встречу с кандидатами в президенты [ Редактировать ]
Всех кандидатов в президенты Беларуси в срочном порядке пригласили явиться в ЦИК утром в четверг, 30 июля. Причину экстренного собрания не назвали.
Об этом сообщил председатель партии Белорусская социал-демократическая "Грамада", кандидат в президенты Беларуси Сергей Черечень.
По его словам, председатель ЦИК Лидия Ермошина поручила ему срочно собрать всех кандидатов на встречу.
"Завтра, в 8:55, всех кандидатов приглашают в ЦИК. Зачем? Узнаем завтра", - написал Черечень.
Еще три кандидата в президенты Светлана Тихановская, Анна Канопацкая и Андрей Дмитриев также получили приглашение на встречу.
Как известно, выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. Всего зарегистрированы пять кандидатов - действующий президент Александр Лукашенко, экс-депутат Анна Канопацкая, председатель партии БСДГ Сергей Черечень, сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев и жена задержанного блогера Сергея Тихановского - Светлана Тихановская.
Ранее сообщалось, что ЦИК отказался регистрировать главного конкурента Лукашенко.
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