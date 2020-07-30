"Игра престолов" названа лучшим сериалом 21 века. Такие результаты показало зрительское голосование на британском развлекательном портале Digital Spy.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

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По словам инсайдеров, пользователям было предложено выбрать своих фаворитов из списка 150 телешоу. К участию были отобраны только сериалы, которые начали выходить после 2000 года.

На второй строчке оказался сериал "Очень странные дела", а замкнул тройку "Доктор Кто".

В первую десятку лучших шоу также были включены такие проекты как "Шерлок", "Во все тяжкие", "Лучший пекарь Британии", "Убивая Еву", "Гевин и Стейси", "По долгу службы" и "Чернобыль".

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