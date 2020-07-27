Тарантино составил список лучших фильмов всех времен (видео) [ Редактировать ]
Режиссер Квентин Тарантино составил список из 11 лучших фильмов всех времен. О своих кинематографических пристрастиях он рассказал в интервью Far Out Magazine.
Личный топ Тарантино возглавил ковбойский вестерн Серджио Леоне "Хороший, плохой, злой", музыку для которого написал Эннио Морриконе. Режиссер "Криминального чтива" объяснил почему.
Когда речь идет о кинематографистах 1960-х годов, которые больше всего значат для режиссеров 1990-х и 2000-х годов, я считаю, что Леоне указывает путь к современному кинопроизводству. Вы не проходите мимо Леоне, вы начинаете с Леоне. Я бы даже сказал, что Леоне - это высший пилотаж стилистики кино. В своих фильмах он создает свой собственный мир, который и соответствует канонам жанра, и нарушает их. В итоге получается замечательный вестерн.
В рейтинг топ-11 фильмов от Тарантино входят:
- "Хороший, плохой, злой" (The Good, the Bad and the Ugly) - Серджио Леоне, 1966.
- "Рио Браво" (Rio Bravo) - Говард Хоукс, 1959.
- "Прокол" (Blow Out) - Брайан Де Пальма, 1981.
- "Таксист" (Taxi Driver) - Мартин Скорсезе, 1976.
- "Его девушка Пятница" (His Girl Friday) - Говард Хоукс, 1940.
- "Пять пальцев смерти" (Five Fingers of Death) - Чон Чхан-хва, 1972.
- "Ящик Пандоры" (Pandora’s Box) - Георг Вильгельм Пабст , 1929.
- "Кэрри" (Carrie) - Брайан Де Пальма, 1976.
- "Только ваш" (Unfaithfully Yours) - Престон Стерджес, 1948.
- "Пять гробниц по пути в Каир" (Five Graves to Cairo) - Билли Уайлдер, 1943.
- "Челюсти" (Jaws) - Стивен Спилберг, 1975.
Ранее Тарантино признался, что его любимый советский фильм - "Человек-амфибия". По словам режиссера, он много раз его пересматривал, но не знал, что он русский.
Ранее сообщалось, что 55-летний Тарантино впервые женился и недавно стал отцом.
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